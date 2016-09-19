معلمين ذوي خبرة

المراقبة و العناية بالتلاميذ

أقسام غير مكتظة

برامج التوجيه الأخلاقي

نادي اللغات

أقسام نظيفة و مريحة

رحلات ثقافية و سياحية و تعليمية

تخفيض بنسبة 10% لكل من يدفع الرسوم الدراسية كاملة عند التسجيل

تخفيض بنسبة 5% عن كل تلميذ للوكلاء الذين يسجلون أكثر من ابنين.

بيان تعريفيتم افتتاح مدرسة "" في مقاطعة تيارت بذات تجربة مدارس برج العلم ؛ تدريس البرنامج الوطني الموريتاني بإضافة نشاطات تربوية و تعليمية و ثقافية ، و بالتركيز على اللغات و المعلوماتية لإنتاج أجيال متكاملة دينيا و تربويا و تعليميا و اجتماعيا و ثقافيا ، ولكشف و تطوير مواهب مختلف التلاميذ و استفادتهم الفورية نوفر :و نحن إذ ندعوكم إلى المسارعة للتسجيل في مدرسة المنهج لنعلن عن :