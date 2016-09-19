السلطات أغلقت طريق نواكشوط-نواذيبو بسبب الأمطار

أمطار متوسطة على 6 ولايات موريتانية

نقابة تلوح بملاحقة "الموريتانية" أمام القضاء

الأمطار تشل حركة قطار المعادن في موريتانيا

الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله

ثلاث تفجيرات غامضة تهز أمريكا خلال أسبوع

تايلاند: 15 قتيلا في غرق سفينة تقل الحجاج

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مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله https://t.co/4FiyHrIkiC
الاثنين 19 سبتمبر - 14:28
Sahara Media Agency : الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله https://t.co/j5T4m7e9Ly
الاثنين 19 سبتمبر - 14:27
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صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 09:00



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مدرسة المنهج
بيان تعريفي
تم افتتاح مدرسة " المنهج" في مقاطعة تيارت بذات تجربة مدارس برج العلم ؛ تدريس البرنامج الوطني الموريتاني بإضافة نشاطات تربوية و تعليمية و ثقافية ، و بالتركيز على اللغات و المعلوماتية لإنتاج أجيال متكاملة دينيا و تربويا و تعليميا و اجتماعيا و ثقافيا ، ولكشف و تطوير مواهب مختلف التلاميذ و استفادتهم الفورية نوفر :
  • معلمين ذوي خبرة
  • المراقبة و العناية بالتلاميذ
  • أقسام غير مكتظة
  • برامج التوجيه الأخلاقي
  • نادي اللغات
  • أقسام نظيفة و مريحة
  • رحلات ثقافية و سياحية و تعليمية
و نحن إذ ندعوكم إلى المسارعة للتسجيل في مدرسة المنهج لنعلن عن :
  • تخفيض بنسبة 10% لكل من يدفع الرسوم الدراسية كاملة عند التسجيل
  • تخفيض بنسبة 5% عن كل تلميذ للوكلاء الذين يسجلون أكثر من ابنين.



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