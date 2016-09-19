مدرسة المنهج
بيان تعريفي
تم افتتاح مدرسة " المنهج" في مقاطعة تيارت بذات تجربة مدارس برج العلم ؛ تدريس البرنامج الوطني الموريتاني بإضافة نشاطات تربوية و تعليمية و ثقافية ، و بالتركيز على اللغات و المعلوماتية لإنتاج أجيال متكاملة دينيا و تربويا و تعليميا و اجتماعيا و ثقافيا ، ولكشف و تطوير مواهب مختلف التلاميذ و استفادتهم الفورية نوفر :
بيان تعريفي
تم افتتاح مدرسة " المنهج" في مقاطعة تيارت بذات تجربة مدارس برج العلم ؛ تدريس البرنامج الوطني الموريتاني بإضافة نشاطات تربوية و تعليمية و ثقافية ، و بالتركيز على اللغات و المعلوماتية لإنتاج أجيال متكاملة دينيا و تربويا و تعليميا و اجتماعيا و ثقافيا ، ولكشف و تطوير مواهب مختلف التلاميذ و استفادتهم الفورية نوفر :
- معلمين ذوي خبرة
- المراقبة و العناية بالتلاميذ
- أقسام غير مكتظة
- برامج التوجيه الأخلاقي
- نادي اللغات
- أقسام نظيفة و مريحة
- رحلات ثقافية و سياحية و تعليمية
- تخفيض بنسبة 10% لكل من يدفع الرسوم الدراسية كاملة عند التسجيل
- تخفيض بنسبة 5% عن كل تلميذ للوكلاء الذين يسجلون أكثر من ابنين.