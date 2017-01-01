اعلي ولد محمد فال.. أسد الصّحراء

البروز الأول



بعد انقلاب 1978، دخلت موريتانيا في مرحلة من عدم الاستقرار في أعلى هرم السلطة، إلا أن الانقلاب الذي قاده العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطائع عام 1984 للإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، أعاد الأمور لنصابها وأخرج البلاد من أتون التوتر.



لقد كان ولد محمد فال هو الأصغر سناً من بين المشاركين في انقلاب 12 ديسمبر 1984، لتبدأ حكاية الرجل مع الانقلابات التي حدثت بعد ذلك، والتي إما كان طرفاً في تنفيذها، أو جزءً من خطة إحباطها، أو على الأقل معارضاً شرساً لها كموقفه من الانقلاب الأخير عام 2008.



في عام 1985 تولى ولد محمد فال مسؤولية إدارة جهاز الأمن، وظل يشغل هذا المنصب لمدة تزيد على العشرين عاما، شهدت خلالها موريتانيا عدة محاولات انقلابية، بعضها خرج عن قاعدة الانقلابات العسكرية البيضاء في موريتانيا، وبعضها الآخر تمكنت الأجهزة الأمنية من وأده في المهد.



في العام 2005 قاد ولد محمد فال، انقلابا أبيض أطاح من خلاله بصديقه ورفيق دربه معاوية ولد سيد أحمد الطائع، الموجود حالياً في المهجر بدولة قطر.



تولى ولد محمد فال منذ 2005 وحتى 2007 رئاسة المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، وقاد مرحلة انتقالية أفضت إلى انتخابات رئاسية، أوصلت سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدة الحكم، وغادر ولد محمد فال السلطة كأول عسكري موريتاني يتخلى عن الحكم طواعية.

