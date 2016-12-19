اغتيال السفير الروسي في تركيا في هجوم مسلح



قتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، مساء اليوم الاثنين، في هجوم مسلح أثناء مشاركته في أحد المعارض بالعاصمة التركية أنقرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التركية الرسمية.



وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الروسية مصرع السفير الروسي متأثراً بجراح خطيرة أصيب بها في الهجوم.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية أن السفير الروسي أصيب بإطلاق النار بعد افتتاح معرضا للصور وإلقائه لكلمة في الاحتفالية في العاصمة، وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 أشخاص آخرين. وتابعت أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو وصل إلى المركز الثقافي الذي وقع فيه إطلاق النار.



وأفادت وسائل الإعلام التركية الرسمية بأن السفير الروسي أصيب بعدة طلقات وجرى نقله للمستشفى في حالة خطيرة. وأضافت أن قوات خاصة تركية اقتحمت المكان الذي تحصن فيه مطلق النار على السفير الروسي و"تم تحييده".



وشهدت تركيا خلال الأيام الماضية احتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وروسيا وإيران بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا وخاصة حلب، بينما تحاول السلطات التركية التعاون مع نظيرتها التركية لتسهيل عمليات إجلاء النازحين من حلب والبحث عن حل للأزمة.

