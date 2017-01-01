اغلب المهاجرين لإيطاليا من نيجيريا وغامبيا والسنغال





كشف أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، نشر يوم أمس الجمعة إلى أن دول غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، تتصدر جنسيات المهاجرين القادمين من دول إفريقيا؛ إلى البلاد.





ورتب التقرير المهاجرين إلى إيطاليا حسب جنسياتهم بلدانهم، وكانت دول جنوب الصحراء بالاضافة إلى بنجلادش، من أكثر الدول التي يحمل المهاجرون جنسياتها.





وجاء ترتيب تقرير الداخلية لإيطالية للدول المصدرة للمهاجرين على النحو التالي، حيث تصدرت نيجيريا من قارة افريقيا تلتها بنغلاديش من قارة آسيا ثم، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان على التوالى.





ووفق التقرير،فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا، في نفس الفترة، 9 آلاف و761 قاصراً، فيما بلغ العدد الإجمالي المسجل خلال 2016، هو 25 ألفاً و846 قاصراً.

