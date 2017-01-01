الكونغو: صعوبة في إجراء الانتخابات في الوقت المحدد

ولد محم يدعو المنتدى لـ"لإعتذار للشعب الموريتاني"

اغلب المهاجرين لإيطاليا من نيجيريا وغامبيا والسنغال

موريتانيا: ارتفاع نسبة النجاح في الباكلوريا هذا العام

400 قرية بلبراكنة تستفيد من مياه آفطوط الشرقي

الخمسة الأوائل فى باكلوريا شعبة العلوم

صحراء ميديا تنشر نتائج الباكلوريا شعبة العلوم

الجزائر تدعو الحركات المالية إلى تغليب الحوار

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | 400 قرية بلبراكنة تستفيد من مياه آفطوط الشرقي https://t.co/E7qpOYzIjyقرية-بلبراكنة-تستفيد-من-مياه-آفطوط-الشرقي_a35443.html
السبت 8 يوليوز - 21:04
Sahara Media Agency : تحية طيبة ، عفوا كانت لدي مشكلة فى الانترنت ، من يريد معرفة نتيجته ، ماعليه سوى التعليق برقم الاستدعاء و شكرا
السبت 8 يوليوز - 17:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اغلب المهاجرين لإيطاليا من نيجيريا وغامبيا والسنغال


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 19:22



اغلب المهاجرين لإيطاليا من نيجيريا وغامبيا والسنغال
مواضيع ذات صلة

 

كشف أحدث تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، نشر يوم أمس الجمعة إلى أن دول غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، تتصدر جنسيات المهاجرين القادمين من دول إفريقيا؛ إلى البلاد.


ورتب التقرير المهاجرين إلى إيطاليا حسب جنسياتهم بلدانهم، وكانت دول جنوب الصحراء بالاضافة إلى بنجلادش، من أكثر الدول التي يحمل المهاجرون جنسياتها.


وجاء ترتيب تقرير الداخلية لإيطالية للدول المصدرة للمهاجرين على النحو التالي، حيث تصدرت نيجيريا من قارة افريقيا تلتها بنغلاديش من قارة آسيا ثم، غينيا، ساحل العاج، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، إريتريا، السودان على التوالى.


ووفق التقرير،فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا، في نفس الفترة، 9 آلاف و761 قاصراً، فيما بلغ العدد الإجمالي المسجل خلال 2016، هو 25 ألفاً و846 قاصراً.



الكلمات المفتاحية : أوربا, إيطاليا, مهاجرين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة