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افتتاح مركز خاص بتسيير الأزمات فى موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 8 نونبر 2016 - 20:20



افتتاح مركز خاص بتسيير الأزمات فى موريتانيا
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دشن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط مركز العمليات لليقظة و الإنذار و تسيير الأزمات التابع للحماية المدنية.

وتبلغ الكلفة المالية لهذا المركز الذي تم إنشاؤه في إطار التعاون بين موريتانيا و حلف الأطلسي وبدعم من كندا و فرنسا عن طريق الأمن المدني الفرنسي، مليونين وسبعمائة ألف أورو.

وقال وزير الداخلية إن الهدف من المركز هو تقديم حلول ناجعة لحماية المواطنين من المخاطر المختلفة ودعم العمل الحكومي لمواجهة الأزمات التي تتطلب تنسيقا و تعاونا بين مختلف القطاعات.

وأشار ولد عبد الله إلى أن هذا المركز له له فروع مختلفة في نواذيب وروصو والنعمة مجهزة بمعدات عصرية للقيام بالمهام الموكلة للمركز في مدينة نواكشوط، وفق تعبيره.

من جهته، أكد جيلان ماريوه المدير العام المساعد للإدارة العامة للأمن المدني في فرنسا على أهمية هذا المركز الذي سيشكل إضافة نوعية للحماية المدنية في موريتانيا من خلال الوسائل التي يتوفر عليها من أجهزة متطورة، على حد تعبيره.

 بدوره، نبه السفير الأمريكي لدى موريتانيا لارى أندري، على أهمية هذا المشروع الذي جاء "ثمرة للتعاون بين موريتانيا و حلف شمال الأطلسي". وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : الأطلسي, الحماية, الداخلية, أمن, مركز


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