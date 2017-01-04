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اقتصاد المغرب ينمو بنسبة 1.2فى المائة نهاية العام


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 4 يناير 2017 - 19:51



اقتصاد المغرب ينمو بنسبة 1.2فى المائة نهاية العام
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أعلنت المملكة المغربية اليوم الأربعاء، أن اقتصادها نما في الربع الاخير من العام المنصرم، بنسبة 1.2 فى المائة.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة 1.2 في المائة في الربع الأخير من 2016 التى عرفت  نهايته جفافا شديدا ألحق أضرارا بالقطاع الزراعي.

وأضافت المندوبية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتسارع إلى 3.9 فى المائة في الربع الأول من 2017 مع توقع نمو الناتج الزراعي بنسبة 11.1 فى المائة

وكان  الاقتصادي المغربي قد هبط بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع نمو بلغ 4.2 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وسبق للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، قد توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 1.2 في المائة في الربع الثالث من العام المنصرم.
 


الكلمات المفتاحية : الإقتصاد, الجفاف, الزراعة, المغرب, النمو


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