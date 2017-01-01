الأحمر.. سيد الألوان في مهرجان "مفاجئات" عزيز

في نفس المكان وقبل عدة سنوات استعرضت موريتانيا عدتها وعتادها خلال عيد الاستقلال، حينها لم يكن ينازع الأخضر والأصفر إلا ألوان ملابس الموريتانيين الحاضرين لمشاهدة الحدث.



كما أنه في نفس المكان استقبل الموريتانيون ولد عبد العزيز العائد من العلاج بفرنسا، بعد حادثة رصاصة الطويلة، في حشد جماهيري يقال إنه من أكبر الحشود التي عرفتها نواكشوط.



عند بوابة مطار نواكشوط الدولي القديم، ربما يرفع علم الاستقلال للمرة الأخيرة في حدث انتخابي بموريتانيا، أربعة وعشرون ساعة فقط من منتصف هذه الليلة هي الفاصلة بين الصمت الانتخابي والاستفتاء الدستوري، عندها قد تغير موريتانيا علمها كما سبق وأن غيرت مكان مطارها.



أمام بوابة أول مطار موريتاني، ينظم آخر مهرجان انتخابي في هذه الحملة، لتعديل أول علم موريتاني، والغاء آخر مجلس للشيوخ، كما يتطلع لذلك ولد عبد العزيز.

