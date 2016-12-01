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الأركان العامة للجيوش تدشن عدة منشآت عسكرية في نواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 16:40



الأركان العامة للجيوش تدشن عدة منشآت عسكرية في نواكشوط
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دشن القائد المساعد للأركان العامة للجيوش الفريق حننه ولد سيدى اليوم الخميس في عدة مناطق من العاصمة الموريتانية نواكشوط عددا من المنشآت العسكرية،  وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 56 لعيد الاستقلال الوطني.

 

وشملت التدشينات مرآبين للسيارات على شكل عنابر بمقر المؤسسة المركزية للاحتياط العام للعتاد، يمتد كل واحد منهما على مساحة 1000 متر مربع وتبلغ سعته 36 سيارة خفيفة إضافة إلى عنبر ثالث بمقر كتيبة الاشارة والأنظمة المعلوماتية.

 

واستمع الفريق والوفد المرافق له إلى شروح مفصلة قدمها قائد المؤسسة العقيد محمد المختار ولد عبدو حول أهمية هذه العنابر في حفظ وصيانة العتاد العسكري.

 

كما دشن قائد الأركان العامة للجيوش المساعد بمقر كتيبة الموسيقى العسكرية الوطنية، مسجدا ومجمعات سكنية ومطبخ مجهزة كلها بالأدوات واللوازم الضرورية.

 

وحضر هذه التدشينات اللواء محمد فال ولد تقي الله، مدير العتاد بقيادة الأركان العامة للجيوش والعقيد آبه ولد بابتي، قائد المكتب الثالث والعقيد محمد ولد أعل، قائد المكتب الرابع والمقدم عبد الله ولد محمد، قائد كتيبة الاشارة والأنظمة المعلوماتية والرائد بابه ولد يوسف ولد لكليب، قائد كتيبة الموسيقى العسكرية الوطنية.

 



الكلمات المفتاحية : تدشينات, جيوش, مقرات


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