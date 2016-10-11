الأساتذة والمعلمون المتعاقدون يواصلون الاحتجاج

قضاة جدد بمحكمة الحسابات يؤدون اليمين القانونية

مالي: حركة سياسية مسلحة جديدة لطوارق تمبكتو

عزيز يتجول في معرض "موريتانيد" للمعادن والنفط

موريتانيا: تمديد جلسات الحوار حتى الثلاثاء المقبل

موريتانيا تطلق مؤتمراً لتطوير القطاع المعدني والنفطي

الناقلون يضربون بعد مضاعفة الضريبة ثلاث مرات

بوروندي: ارتفاع ضحايا العنف منذ التمديد للرئيس

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

بأي ذنب تم اغتيال الشيخ

عبد الله الشريف
بأي ذنب تم اغتيال الشيخ
ليس غريبا ان يسقط قائد عسكري في وسط معركة، والأمر الطبيعي هو أن يقبض الله روح عبده بسبب أو دون سبب

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"
Sahara Media Agency : مالي: حركة سياسية مسلحة جديدة لطوارق تمبكتو https://t.co/On446kr2QK
الثلاثاء 11 أكتوبر - 16:37
Sahara Media Agency : عزيز يتجول في معرض "موريتانيد" للمعادن والنفط https://t.co/Inb9OxLOq8
الثلاثاء 11 أكتوبر - 16:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الأساتذة والمعلمون المتعاقدون يواصلون الاحتجاج


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 16:20



الأساتذة والمعلمون المتعاقدون يواصلون الاحتجاج
مواضيع ذات صلة

واصلت منسقية المتعاقدين أساتذة ومعلمين، اليوم الثلاثاء، أنشطتها الاحتجاجية بوقفة أمام القصر الرئاسي لتذكير السلطات بوعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز باكتتابهم بصفة رسمية في سلك الوظيفة العمومية في شهر سبتمبر من عام 2015.
 
وتعد هذه الوقفة الاحتجاجية هي الثانية من نوعها منذ افتتاح السنة الدراسية الجديدة (2016-2017)، وشارك فيها العشرات وفق ما أكدته المنسقية.
 
ورفع المحتجون لافتة تطالب بتنفيذ وعد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى شعارات تؤكد على ضرورة الرفع من مكانة المعلم وسد النقص الحاصل في الطاقم التربوي.
 
وقالت المنسقية في بيان صحفي إنها تطلع الرأي العام على ما تعرض له أعضاءها اليوم على يد الشرطة من "تنكيل وتفريق بالقوة وسحب ومصادرة اللافتة".
 
وأوضحت المنسقية أن دورية من الشرطة تدخلت عندما هموا بالولوج إلى بوابة وزارة التهذيب الوطني، حيث صادرة جميع اللافتات استخدمت القوة لتفريق المحتجين.
 
واستغربت المنسقية تصرف الشرطة في حين كانت وقفتهم سلمية "للمطالبة بالحق المشروع في التظاهر من أجل التعبير عن الظروف المأساوية التي يعيشها متعاقدو التعليم الأساسي والثانوي".
 
وخلصت إلى القول إن "غالبية المدارس على المستوى الوطني لا تزال متعطلة بسبب عدم رجوع طواقمها من العقدويين البالغ عددهم 3900 أستاذ ومعلم".
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, القصر الرئاسي, تعليم, وظيفة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة