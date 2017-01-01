"الأليسكو" موضوع مباحثات موريتانية جزائرية





بحث وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الامين الشيخ محمد اليوم اليوم الثلاثاء بالجزائر، مع وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التبادل الثقافي والتربوي.





وقال الوزير الموريتاني إنه بحث مع الوزير الجزائرية " اقتراحات حول تفعيل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الاليسكو"، منها معايير اختيار المدير العام الجديد للاليسكو، والذي يجب أن يتحلى بالفاعلية والكفاءة لتنشيط هذه المنظمة.





وأضاف ولد الشيخ أنه "تم التطرق للسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر و موريتانيا في المجالين الثقافي والتربوي".





من جهتها أكدت وزيرة التربية الجزائرية أن "المباحثات بين الجانبين كانت "بناءة ومثمرة" حيث تم التطرق الى السبل الكفيلة "بتعزيز التبادل الثقافي والتربوي بين البلدين الى جانب مناقشة اقتراحات تخص انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (الاليسكو) هذه السنة".

