"الأليسكو" موضوع مباحثات موريتانية جزائرية

عزيز: المعارضة غير المحاورة صوتت لتعديل الدستور

الرئيس الموريتاني: كيهيدي ستحتضن احتفالات عيد الاستقلال

ابيدجان: تعادل بين المغرب والسينغال في الألعاب الفرنكوفونية

موريتانيا: الإعلان عن جبهة شبابية مناوئة لتعديل الدستور

عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية

موريتانيا: اللجنة المستقلة للانتخابات تتسلم بطاقات التصويت

موريتانيا : حزب "اللقاء" يتهم السلطات بمضايقة أنشطته

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | "الأليسكو" موضوع مباحثات موريتانية جزائرية https://t.co/vgjvs5kUW5الأليسكو-موضوع-مباحثات-موريتانية-جزائرية_a35623.html
الثلاثاء 25 يوليوز - 18:12
Sahara Media Agency : عزيز: التعديلات الدستورية لصالح موريتانيا وليست شخصية https://t.co/5scWca1v2Q
الاثنين 24 يوليوز - 23:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"الأليسكو" موضوع مباحثات موريتانية جزائرية


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 25 يوليوز 2017 - 16:09



"الأليسكو" موضوع مباحثات موريتانية جزائرية
مواضيع ذات صلة

 

بحث وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الامين الشيخ محمد اليوم اليوم الثلاثاء بالجزائر، مع وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التبادل الثقافي والتربوي.


وقال الوزير الموريتاني إنه بحث مع الوزير الجزائرية " اقتراحات حول تفعيل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الاليسكو"، منها معايير اختيار المدير العام الجديد للاليسكو، والذي يجب أن يتحلى بالفاعلية والكفاءة لتنشيط هذه المنظمة.


وأضاف ولد الشيخ أنه "تم التطرق للسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر و موريتانيا في المجالين الثقافي والتربوي".


من جهتها أكدت وزيرة التربية الجزائرية أن "المباحثات بين الجانبين كانت "بناءة ومثمرة" حيث تم التطرق الى السبل الكفيلة "بتعزيز التبادل الثقافي والتربوي بين البلدين الى جانب مناقشة اقتراحات تخص انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم (الاليسكو) هذه السنة". 



الكلمات المفتاحية : الجزائر, ثقافة, وزير
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة