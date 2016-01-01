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الأمريكيون يسألون في غوغل: كيف نعزل ترامب ؟


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 00:56



الأمريكيون يسألون في غوغل: كيف نعزل ترامب ؟
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ارتفعت عمليات البحث على محرك البحث غوغل، عن كيفية عزل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بعد الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية، بحسب صحيفة الاندبيندنت البريطانية.
 
وجاء في الصحيفة، أنه بعد ساعات قليلة من إعلان النتيجة بفوز ترامب، تزايدت الأسئلة عبر الانترنت عن كيفية الاعتراض على نتائج الانتخابات وكيفية منع ترامب من أن يصبح رئيسا.
 
ووفقا لبيانات مؤشر غوغل، فقد بلغت نسبة زيادة طرح السؤال "كيف يمكن إزاحة ترامب" 4,8 في المائة والتي تجلت في ولايات هاواي وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وكولورادو، إذ جاء تصويت هذه الولايات لصالح الحزب الديمقراطي.
 
كما أشارت الصحيفة إلى أن الأبحاث أظهرت أيضا سؤالا آخر طُرح كثيرا في محرك البحث غوغل بعد إعلان فوز ترامب، ألا وهو: كيف أنتقل إلى كندا؟
 


الكلمات المفتاحية : الولايات المتحدة, ترامب, غوغل


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