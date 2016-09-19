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الأمطار تشل حركة قطار المعادن في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 10:34



الأمطار تشل حركة قطار المعادن في موريتانيا
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توقفت حركة القطار التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، اليوم الاثنين، خلال نقله للمعادن من مناجم الشركة بازويرات إلى الميناء المعدني بنواذيبو، وذلك بسبب تهاطل الأمطار الذي شهدته المنطقة.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في تيرس الزمور إن المياه غمرت السكة الحديدية عند الكلم 132 من مدينة نواذيبو، شمال غربي موريتانيا، ما تسبب في إعاقة تقدم قطار المنجم الأول، المعروف اختصاراً بـ(M4)، والمحمل بالمعادن قادماً من ازويرات.
 
وتوقف القطار في قاعدة اتميمشات، التابعة لشركة (سنيم)، وهي المنطقة التي يتم فيها تبادل القطارات من نواذيبو إلى ازويرات.
 
وبحسب المراسل فإن الشركة أرسلت بعثة من الفنيين لتفقد وإصلاح المشاكل التي قد تكون لحقت بالسكة جراء الأمطار، ومن المنتظر أن يستأنف القطار حركته الطبيعية في غضون ساعات، وفق ما أكده مصدر رسمي في الشركة.
 


الكلمات المفتاحية : امطار, سنيم, قطارات


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