الأمطار تهدم البيوت ببير أم اكرين وتقطع الإتصال

أعلن والي تيرس زمور شمالي موريتانيا إسلمو ولد سيدي أن الأمطار التي هطلت على مقاطعة بير أم أغرين قبل يومين وصلت 185 لم تخلف خسائربشرية، وفق تصريح أدلى به للوكالة الموريتاينة للأنباء

وأضاف ولد سيدي أنه تم تشكيل لجنة على مستوى المقاطعة ستقوم بإحصاء الخسائر المادية المتمثلة في انهيار عدد من الأبنية، مشيرإلى أنه تم إيواء بعض الأسرر في مباني عمومية بعد تعرض منازلها للانهيار

وأكد أن كل شبكات الاتصال الهاتفي معطلة، "، مشددا على أن السلطات الإدارية تتابع الوضع عن كثب لتقديم الدعم للسكان المحتاجين.

وقال الوالي إن الأمطار "لم تخلف بحمد الله أي خسائر في الأرواح، وتقوم لجنة على مستوى المقاطعة بإحصاء الخسائر المادية المتمثلة في انهيار عدد من الأبنية المشيدة من الطين