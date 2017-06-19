الأمم المتحدة: أرقام غير مسبوقة للاجئين العام الماضي



أعلنت المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن عدد النازحين واللاجئين نتيجة النزاعات في العالم فاق 65 مليون شخص في العام 2016، وهو رقم قياسي، معربة عن القلق خاصة الوضع في جنوب السودان.



وأفاد التقرير السنوي للمفوضية ان الزيادة المسجلة في العام 2016 (+300 الف شخص) أقل من العدد المسجل في العام 2015 (+5,8 ملايين شخص).



وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن العدد الاجمالي "زيادة طفيفة فقط"، لكنه "رقم غير مقبول بكل المعايير".



القسم الأكبر من هذا العدد هو من النازحين داخل بلدانهم الذين سجلوا رقما قياسيا بلغ 40,3 ملايين شخص بحلول نهاية 2016 بالمقارنة مع 40,8 ملايين في العام السابق. ويتركز العدد الأكبر من النازحين في سوريا والعراق وكولومبيا.



اما عدد اللاجئين الذي بلغ 22,5 ملايين شخص نصفهم من الأطفال العام الماضي، فهو الأعلى في التاريخ.

