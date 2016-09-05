الأمم المتحدة: الإستقرار فى مالى مرتبط بموريتانيا



قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي محمد صلاح انظيف إن السلم فى مالي ذو صلة وثيقة والسلام في دول المنطقة، مؤكدا أهمية الروابط القائمة بين مالي وموريتانيا البلدين الجارين، وكذلك تجربة موريتانيا في تعاطيها مع الإرهاب.



وأكد المسؤول الأممي خلال لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط انه اطلع ولد عبد العزيز على ما يدور في مالي في إطار محاربة الإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف المالية.



وأشار محمد نظيف إلى انه استمع إلى نصائح الرئيس الموريتاني و تجربته من اجل خلق تصور شامل لمحاربة هذا العدو المشترك الذي هو الارهاب، وفق تعبيره.



وكشف المسؤول الأممي عن أنه لا يمكن محاربة الارهاب وتحقيق الاستقرار في مالي، بدون تضافر جهود جميع دول شبه المنطقة بما فيها موريتانيا.



