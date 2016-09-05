الأمم المتحدة: الاستقرار في مالي مرتبط بموريتانيا



قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي محمد صلاح نظيف إن السلم في مالي ذو صلة وثيقة بالسلام في دول شبه المنطقة.



وأكد المسؤول الأممي خلال لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ظهر اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أهمية الروابط القائمة بين مالي وموريتانيا البلدين الجارين، وكذلك تجربة موريتانيا في تعاطيها مع الإرهاب.



وأشار إلى أنه أطلع ولد عبد العزيز على ما يدور في مالي في إطار محاربة الإرهاب وتنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف المالية.



وقال محمد نظيف إنه استمع إلى نصائح الرئيس الموريتاني وتجربته من أجل خلق تصور شامل لمحاربة هذا العدو المشترك الذي هو الإرهاب، وفق تعبيره.



وكشف المسؤول الأممي عن أنه لا يمكن محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في مالي، بدون تضافر جهود جميع دول شبه المنطقة بما فيها موريتانيا.

