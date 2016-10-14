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الجمعة 14 أكتوبر - 02:43
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الأمم المتحدة: المسجد الأقصى موقع للمسلمين


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 14 أكتوبر 2016 - 00:15



الأمم المتحدة: المسجد الأقصى موقع للمسلمين
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صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" لصالح مشروع قرار عربي يؤكد أن المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس ومخصص لعبادة المسلمين.
 
وصوتت 24 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين.
 
ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967.
 
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قوله: "القرارات الدولية المستمرة ضد الاحتلال وسياساته ومن ضمنها قرار منظمة (اليونسكو) الأخير بشأن القدس والمسجد الأقصى، تشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم الاستقرار".
 
وأَضاف أبو ردينه في تصريح صحفي: "هذا القرار يؤكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية".
 


الكلمات المفتاحية : إسرائيل, الأمم المتحدة, المسجد الأقصى, فلسطين


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