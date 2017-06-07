الأمم المتحدة بصدد تبني قوة مشتركة لدول الساحل



قال رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فاقي محمات اليوم الأربعاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكلف قريبا مجموعة الدول الخمس في الساحل بتفعيل مبادرتها بخصوص القوة المشتركة لمحاربة "الإرهاب".



وأضاف محمات عقب لقائه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد أن الاتحاد الإفريقي يساند هذه المبادرة، مشيرا إلى أنهم فى الاتحاد راسلوا مجلس الأمن التابع تجد هذه القوة تكليفا رسميا في القريب العاجل من طرف الامم المتحدة.



وتطرق اللقاء وفق رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي إلى الوضع الليبي، مشددا على دور الرئيس الموريتاني فى حل هذا المشكل على مستوى لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.



وأشار إلى أن الحديث شمل كذلك "مشروع الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي وتلقينا نصائح الرئيس بهذا الصدد وبإمكاننا القول إن هذه المقابلة كانت جيدة وناجحة".

