الأمم المتحدة تحذر من توسع الصحاري في العالم





حذرت منظمة الأمم المتحدة اليوم السبت من توسع الصحاري وفقدان المساحات الخضراء على الكرة الرضية، مؤكدة أن أكثر من 250 مليون شخص في العالم يتأثرون بالتصحر تأثيرا مباشرا.





وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف إن أكثر من ثلث مساحة الأرض معرضة "بشدة للاستغلال المفرط أو غير الملائم الذي يقود إلى عواقب مناخية وتنموية وخيمة".





وأضافت المنظمة الدولية أن أكثر من 250 مليون شخص في العالم يتأثرون بالتصحر تأثيرا مباشرا، فيما يتعرض نحو مليار شخص آخر في أكثر من مائة بلد "خاصة في الدول الأكثر فقرا" للخطر ذاته، مشيرة إلى ارتباط توسع التصحر بموجات الهجرة المتنامية.





ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى "ضرورة تجنيد الجميع للمحافظة على المساحات الخضراء والنسيج الغابي للحد من توسع الصحاري لاسيما في المناطق الأقل نموا والتي تواجه مشاكل تنموية".

