الأمم المتحدة تحذر من مخاطر المجاعة في مناطق النزاع بإفريقيا



حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء من مخاطر تزايد الوفيات الناجمة عن الموت جوعا بين سكان مناطق النزاعات والجفاف في القرن الافريقي ونيجيريا واليمن.



وقال الناطق باسم المفوضية ادريان ادواردز في تصريح صحافي بجنيف إن "القدرة على تفادي أزمة إنسانية يمكن تجنبها...تضعف بسرعة" نظرا الى النقص الكبير في التمويل لدى الأمم المتحدة لمساعدة المتأثرين بالمجاعة".



وأضاف ادريان ادواردز أن الأموال المتوفرة لتمويل عمليات المفوضية في مناطق المجاعة في جنوب السودان، ونيجيريا والصومال واليمن "التي باتت على حافة المجاعة"، تتراوح بين 3% و11% من المطلوب.



وكانت الامم المتحدة طلبت مبلغ 4,4 مليارات دولار بحلول يوليو للتعامل مع الأزمة في هذه البلدان الأربعة، ولم تتلق حتى الآن سوى 21% منها، بحسب ما أكد المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ينس لاركي.