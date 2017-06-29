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الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 29 يونيو 2017 - 10:26



الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام
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قررت الأمم المتحدة بضغط من واشنطن تقليص ميزانية قوات حفظ السلام التابعة لها ب 600 مليون دولار (7,2 بالمئة)، بحسب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه أمس الأربعاء في نيويورك بعد مفاوضات مكثفة.
 
ولا زال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتوقع ان تشهد تصويتا على مشروع الاتفاق الجمعة.
 
وستنفق الأمم المتحدة بالتالي 7,3 مليار دولار على عمليات حفظ السلام في 2018 بدلا من 7,87 مليار حاليا، بحسب ما أوضح دبلوماسيون مقربون من الملف.
 
ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن هذا الأسبوع تصويتا بشأن مهمة الأمم المتحدة في مالي، ولا يتوقع ان تشهد ميزانية هذه المهمة اقتطاعات قاسية.
 
ورحبت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان بهذا الانجاز لادارتها وقالت "في غضون خمسة أشهر فقط من وجودنا (في السلطة)، تمكنا من تقليص ميزانية حفظ السلام للأمم المتحدة بنصف مليار دولار، وهذه مجرد بداية".
 
من جهته قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن "المبالغ المقتصدة تم تحديدها بعناية" مؤكدا أن هذه الاقتطاعات تأخذ في الاعتبار "التطورات الايجابية الأخيرة في حفظ السلام إضافة إلى التطورات على الميدان".
 
وكانت الإدارة الأميركية ترغب في خفض أكبر بقيمة مليار دولار أي نحو 13 بالمائة، أما الاتحاد الاوروبي فقد دعم الخفض الذي تم اقراره في الاتفاق.
 
ومهام الأمم المتحدة التي ستتاثر أكثر من غيرها بهذا الخفض هي تلك المنتشرة في منطقة دارفور بالسودان وفي الكونغو الديمقراطية وهما العمليتان الأعلى كلفة مع أكثر من مليار دولار لكل واحدة منهما.
 
من جهة اخرى أنهت الأمم المتحدة مهمتها في ساحل العاج ومن المقرر أن تسحب عناصرها من هايتي في تشرين الأول/اكتوبر 2018.
 
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الأمن, حفظ السلام, دارفور, ساحل العاج, مالي
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