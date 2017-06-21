الأمم المتحدة تدين هجوما استهدف فندقا بباماكو





دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء،الهجوم الذي استهدف الأحد الماضي منتجع "كانغابا" السياحي، الواقع شرقي العاصمة المالية باماكو ، مخلفا العديد من الضحايا ، ووصفه ب"الإرهابي"،.



وأكد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن غوتيريس "يقدم تعازيه لأسر الضحايا وإلى الشعب والحكومة الماليين".



وخلف هذا الهجوم، الذي تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، الموالية لتنظيم القاعدة، خمسة قتلى.



وأبرز بيان الأمم المتحدة أن الأمين العام أعرب عن "الدعم الكامل" للمنظمة لحكومة مالي في جهودها لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.



وشدد غوتيريس على أن "هذا العمل يقوي عزم الأمم المتحدة على دعم الشعب المالي والحكومة والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام من أجل التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وإقامة سلام واستقرار دائمين ".