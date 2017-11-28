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الأمم المتحدة تشيد بدور موريتانيا في منطقة الساحل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 29 نونبر 2017 - 13:28



الأمم المتحدة تشيد بدور موريتانيا في منطقة الساحل

أشاد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جفري فيلتمان بالدور "المحوري" الذي تلعبه موريتانيا في أمن منطقة الساحل.
 
وقال جفري فيلتمان خلال لقاء جمعه مؤخرا في نيويورك بمندوب موريتانيا الدائم لدى الأمم المتحدة با عثمان، إن الأمم المتحدة على تواصل دائم مع أمانة دول الساحل الخمس بنواكشوط من أجل تعميق النقاش حول البحث عن حلول مختلف المشاكل المطروحة.
 
ومن جهته أكد المندوب الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة على دعم موريتانيا لجهود المنظمة والتعاون معها في سبيل تعزيز كرامة الانسان، مشيرا إلى أن موريتانيا "تولي أهمية كبيرة لترسيخ الديمقراطية والرقي بالحياة الاقتصادية للمواطنين".
 
وأضاف المندوب الدائم لموريتانيا لدى الأمم المتحدة أن "موريتانيا المحبة للسلام تقف بحزم أمام التطرف والإرهاب بوصفها أمراضا خبيثة تستهدف الدول والمجتمعات".
 


الكلمات المفتاحية : أمن, الأمم المتحدة, الساحل
 
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