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الأمم المتحدة تصوت اليوم على غوتيريس أمينا عاما


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 13 أكتوبر 2016 - 11:14



الأمم المتحدة تصوت اليوم على غوتيريس أمينا عاما
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من المنتظر أن تعين الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، رئيس الوزراء السابق للبرتغال انتونيو غوتيرس أمينا عاما للأمم المتحدة خلفا للكوري بان كيمون.

وسيكون غوتيرس الأمين العام التاسع للأمم المتحدة أمام كثير من التحديات التى يعيشها العالم بعد تراجع نفوذ المنظمة الدولية على أمل أن يعطي البرتغالي زخما جديدا للمنظمة.

وكان غوتيرس حصل الخميس الماضي على موافقة الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتبقى الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة
والتي من المنتظر أن تتبنى قرار مجلس الأمن بتعيين المفوض الأعلى السابق لشؤون اللاجئين  غوتيرس أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية من خمس سنوات.

ويأتى تعيين غوتيريس اليوم على أمل أن تستعيد الأمم المتحدة المبادرة في الأزمات الكبرى حالياً، خصوصاً النزاع في سوريا أو أزمة اللاجئين، في إطار التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

ولن يتولى غوتيريس، رئيس الحكومة البرتغالي السابق وأول رئيس حكومة يتولى هذا المنصب، مهامه خلفاً للكوري الجنوبي بان كي مون إلا في الأول من ينايرالمقبل.
 


الكلمات المفتاحية : الأمانة العامة, الأمم المتحدة, غوتيريس


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