الأمم المتحدة تطالب موريتانيا بمضاعفة الجهود لحماية ذوي الإعاقة

طالب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمنسق المقيم في موريتانيا ماريو ساماجا بمضاعفة الجهود من اجل تأمين مساهمة الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية وحمايتهم من التهميش المادي والمعنوي داخل محيطهم الضيق وبالمجتمع بصورة عامة.



جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات العيد الدولي لذوي الإعاقة في مدينة روصو تحت شعار "بلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ضمان للمستقبل الذي نريده" .



وأوضح المسؤول الأممي أنه مثل هذا اليوم صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي انضمت لها 169 دولة؛ مما جعلها اتفاقية دولية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.



وأكد أنه في هذه السنة فإن الدول الأعضاء في هذه المنظمة الأممية ستعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة ب 17 هدفا تشكل ضمانا لدمج شريحة المعاقين في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.



من جهة أخرى قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة فاطمة حبيب إن المخصصات الممنوحة من طرف الحكومة لفائدة الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تضاعفت حيث بلغت 514 مليون أوقية ، مشيرة إلى أنه تمت ترقية الجانب المؤسسي والتنظيمي.



وأوضحت الوزيرة أن السنوات القليلة الماضية عرفت اهتماما غير مسبوق بذوي الإعاقة من طرف الحكومة الموريتانية؛ حيث تم تشكيل تشكيل مجلس وطني خاص بذوي الإعاقة، وتدشين مركز للتكوين والترقية للأطفال ذوي الإعاقة يستقبل 300 طفل، كما تم اكتتاب 100 من حملة الشهادات في الوظيفة العمومية وإعطاء نسبة 5 % من كل مسابقة وطنية لحملة الشهادات المعاقين.