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الأمم المتحدة تنهى مهمتها لحفظ السلام بساحل العاج


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 يوليوز 2017 - 10:42



الأمم المتحدة تنهى مهمتها لحفظ السلام بساحل العاج
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أنهت الأمم المتحدة مهمتها لحفظ السلام في ساحل العاج الجمعة بعد 13 عاما ساعدت خلالها البلد الواقع في غرب أفريقيا في أزمة سياسية حتى تنظيم الانتخابات، ولعبت دورا حاسما في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.
 
وهنأ متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس " شعب وحكومة ساحل العاج على تصميمهم وجهودهم في طي صفحة الأزمة والصراع".

و]يأتي الانسحاب في وقت تحذر فيه جماعات حقوقية من أن الفشل في مواجهة الإفلات من العقوبة وإصلاح الجيش الممزق يهددان الاستقرار في المدى الطويل في أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا.

وتأسست البعثة في عام 2004 بعد عامين من محاولة انقلاب فاشلة أشعلت فتيل الحرب الأهلية التي قسمت البلد بين متمردين في الشمال وجنود يتبعون الرئيس السابق لوران جباجبو.
 
وحملت البعثة مهمة قيادة البلاد، أكبر منتج للكاكاو في العالم، إلى انتخابات رئاسية أجريت بعد سلسلة من التأجيلات في أواخر العام 2010 حين وصل عدد أفراد البعثة إلى تسعة آلاف.
 
وحاول الرئيس السابق لوران غباغبو إلغاء النتائج في الشمال وإبطال انتصار منافسه الرئيس الحالي الحسن واتارا في جولة الإعادة.
 
وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة تشاو يونج-جين أن واتارا فاز بالانتخابات وحظي بعدها باعتراف معظم الدول.
 
وجاء إنهاء مهمة البعثة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص ميزانية حفظ السلام بالأمم المتحدة. كما يأتي عقب موجة من التمرد بالجيش كشفت عن ضعف قبضة الحكومة على المؤسسة العسكرية.
 
ويخشى محللون ودبلوماسيون وقوع المزيد من الاضطرابات مع اتجاه البلاد لانتخابات رئاسية أخرى في عام 2020 لاختيار خليفة الرئيس واتارا الذي سينهي ولايته الثانية والأخيرة.
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الحرب, السلام, بعثة, ساحل العاج
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