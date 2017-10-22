الأمن السنغالي يعتقل رجلاً بحوزته متفجرات في روصو



أوقف الأمن السنغالي شخصاً بحوزته كمية من المتفجرات في مدينة روصو السنغالية، على الحدود مع موريتانيا، وفق ما نقلته إذاعة محلية واسعة الانتشار في السنغال.



وقال المصدر الذي أورد الخبر إن الشخص المعتقل متهم بالانتماء لجماعة إسلامية مسلحة والانخراط في أنشطة "إرهابية"، وهو الآن بحوزة الشرطة السنغالية.



وأضاف ذات المصدر أن الشخص تم اعتقاله بعدة عدة أيام من البحث، وهو يحمل الجنسية المالية، وعائد من الأراضي السورية حيث تلقى تدريباً عسكرياً في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



وتأتي عملية الاعتقال بعد يوم واحد من تحذير أطلقته السفارة الأمريكية بدكار من عملية "إرهابية" قد تقع في العاصمة السنغالية دكار.

