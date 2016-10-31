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الأمن الموريتاني يجري تغييرات واسعة في جهاز الشرطة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 31 أكتوبر 2016 - 11:11



الأمن الموريتاني يجري تغييرات واسعة في جهاز الشرطة
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قامت الإدارة العامة للأمن الوطني، في موريتانيا، اليوم الاثنين، بإجراء تغييرات واسعة في الإدارات المركزية والجهوية ومفوضي الشرطة.
 
وبحسب المصادر فإن التغييرات جاءت على النحو التالي:
 
مستشارو المدير العام للأمن الوطني: محمد ولد الدن، محمد عالي ولد الداه، اعل ولد أحمد مولاي العباس.
مدير مساعد لأمن الدولة: إبراهيم ولد مولاي ارشيد
مفوض مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: عبد الفتاح ولد حبابه
فرقة مكافحة الإرهاب: محمد ولد سيدي المختار
مفوضة الشرطة في ميناء الصيد التقليدي: السنية بنت خيري
مدير الرقابة: الشريف ولد الغرابي
مدير الشرطة القضائية: فضيلي ولد الناجي
مدير الرقابة الترابية: القاسم ولد سيدي محمد
مدير الجرائم الاقتصادية: اعل ولد المخطار
قائد سرايا حفظ النظام: محمد ولد مولاي
مفوض المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية: علي ولد الإمام
مدير المعدات: المختار ولد إسلمو
مفوض الأمن العمومي: محمد ولد النجيب
مفوض الاستعلامات: عيشة بنت عثمان
مدير جهوي في تيرس زمور: محمد الهادي ولد محمد
مدير جهوي بالحوض الشرقي: الطالب بويه ولد سعيد
مدير جهوي بالحوض الغربي: أحمد ولد موسى
مدير جهوي في ولاية لبراكنه: محمد عالي ولد ماء العينين
مدير جهوي لاترارزة: محمد أحمد ولد إسماعيل
مفوض الشرطة في كرو: أحمد فريد ولد بيروك
مفوض الشرطة في تمبدغه: شيخنه ولد جول
مفوض الشرطة في كيفه: اسماعيل ولد محمدو
مفوض الشرطة في كيهيدي: المختار ولد البشير
مفوض الشرطة في ألاك: أحمد ولد أحمدناه
مفوض الشرطة في انجاكو: محمد ولد بودن
سرية حفظ النظام بكيهيدي: اوه ولد الندى
رئيسة فرقة القصر في نواكشوط الغربية: هند بنت شيخنه
رئيسة فرقة القصر في ولاية نواكشوط الجنوبية: عشية جالو
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 1: أحمد ولد ميمون
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 2: عبد الله ولد سيد عالي
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 3: عبد الفتاح ولد اللهاه
مفوض الشرطة بلكصر 1: عمر ولد يوسف
مفوض الشرطة بالسبخة 1: هنون ولد ونان
مفوض الشرطة بالسبخة 2: محمد محمود ولد قاري
مفوض الشرطة بالسبخة 3: بيروك ولد محمد لحبيب
مفوض الشرطة بعرفات 1: محمدو ولد جعفر
مفوض الشرطة بعرفات 2: محمد محمود ولد بحام
مفوض الشرطة بعرفات 3: حسنه ولد انتهاه
مفوض الشرطة بعرفات 4: محمد الأمين ولد محمد محمود
مفوض الشرطة بالرياض 1: إسلم ولد عبد الله
مفوض الشرطة بدار النعيم 1: عثمان ولد محمد
مفوض الشرطة بتيارت 1: محمد بابه ولد أحمد يوره
مفوض الشرطة بتيارت 3: حبوب ولد النخ
مفوض الشرطة بتوجنين 2: باب احمد ولد البكاي
 


الكلمات المفتاحية : أمن, شرطة


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