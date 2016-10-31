الأمن الموريتاني يجري تغييرات واسعة في جهاز الشرطة

قامت الإدارة العامة للأمن الوطني، في موريتانيا، اليوم الاثنين، بإجراء تغييرات واسعة في الإدارات المركزية والجهوية ومفوضي الشرطة.
وبحسب المصادر فإن التغييرات جاءت على النحو التالي:
مستشارو المدير العام للأمن الوطني: محمد ولد الدن، محمد عالي ولد الداه، اعل ولد أحمد مولاي العباس.
مدير مساعد لأمن الدولة: إبراهيم ولد مولاي ارشيد
مفوض مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: عبد الفتاح ولد حبابه
فرقة مكافحة الإرهاب: محمد ولد سيدي المختار
مفوضة الشرطة في ميناء الصيد التقليدي: السنية بنت خيري
مدير الرقابة: الشريف ولد الغرابي
مدير الشرطة القضائية: فضيلي ولد الناجي
مدير الرقابة الترابية: القاسم ولد سيدي محمد
مدير الجرائم الاقتصادية: اعل ولد المخطار
قائد سرايا حفظ النظام: محمد ولد مولاي
مفوض المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية: علي ولد الإمام
مدير المعدات: المختار ولد إسلمو
مفوض الأمن العمومي: محمد ولد النجيب
مفوض الاستعلامات: عيشة بنت عثمان
مدير جهوي في تيرس زمور: محمد الهادي ولد محمد
مدير جهوي بالحوض الشرقي: الطالب بويه ولد سعيد
مدير جهوي بالحوض الغربي: أحمد ولد موسى
مدير جهوي في ولاية لبراكنه: محمد عالي ولد ماء العينين
مدير جهوي لاترارزة: محمد أحمد ولد إسماعيل
مفوض الشرطة في كرو: أحمد فريد ولد بيروك
مفوض الشرطة في تمبدغه: شيخنه ولد جول
مفوض الشرطة في كيفه: اسماعيل ولد محمدو
مفوض الشرطة في كيهيدي: المختار ولد البشير
مفوض الشرطة في ألاك: أحمد ولد أحمدناه
مفوض الشرطة في انجاكو: محمد ولد بودن
سرية حفظ النظام بكيهيدي: اوه ولد الندى
رئيسة فرقة القصر في نواكشوط الغربية: هند بنت شيخنه
رئيسة فرقة القصر في ولاية نواكشوط الجنوبية: عشية جالو
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 1: أحمد ولد ميمون
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 2: عبد الله ولد سيد عالي
مفوض الشرطة بتفرغ زينه 3: عبد الفتاح ولد اللهاه
مفوض الشرطة بلكصر 1: عمر ولد يوسف
مفوض الشرطة بالسبخة 1: هنون ولد ونان
مفوض الشرطة بالسبخة 2: محمد محمود ولد قاري
مفوض الشرطة بالسبخة 3: بيروك ولد محمد لحبيب
مفوض الشرطة بعرفات 1: محمدو ولد جعفر
مفوض الشرطة بعرفات 2: محمد محمود ولد بحام
مفوض الشرطة بعرفات 3: حسنه ولد انتهاه
مفوض الشرطة بعرفات 4: محمد الأمين ولد محمد محمود
مفوض الشرطة بالرياض 1: إسلم ولد عبد الله
مفوض الشرطة بدار النعيم 1: عثمان ولد محمد
مفوض الشرطة بتيارت 1: محمد بابه ولد أحمد يوره
مفوض الشرطة بتيارت 3: حبوب ولد النخ
مفوض الشرطة بتوجنين 2: باب احمد ولد البكاي