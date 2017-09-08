الأمن الموريتاني يمنع حقوقيين من مغادرة البلاد





منع الأمن الموريتاني اليوم الجمعة أعضاء من منظمة "نجدة العبيد" من استقبال وفد حقوقي آمريكي رفيع يزور موريتانيا بدعوة من المنظمة .





وحسب القيادي في "نجدة العبيد" أحمد ولد الوديعة فإن أفرادا من الأمن الموريتاني، اعترضوا طريق أعضاء المنظمة، وهم في طريقهم إلى مطار نواكشوط الدولي ـ أم التونسي، لاستقبال الوفد الآمريكي، وإبلاغهم بقرار السلطات منع رئيس المنظمة بوبكر ولد مسعود، والقيادي فيها أحمد ولد الوديعة من مغادرة البلاد.





ولم يقدم أفراد الآمن الذين اعترضوا طريق الوفد، أسباب منع السلطات المعنيين من مغادرة البلاد.





ومن المقرر أن يصل وفد من قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلفيات متنوعة اليوم الجمعة موريتانيا ، لدعم الجهود التي يبذلها الموريتانيون للقضاء على الرق ومخلفاته فى موريتانيا.



وسيلتقي الوفد فى زيارته التى تستمر إلى يوم 15 من الشهر الجاري بعدة شخصيات فى الحكومة الموريتانية بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني ، والهيئات الحقوقية، حسب بيان من معهد مكافحة الرق "أبولوشن إنستيتوت" . بمدينة شيكاغو الذي ينظم الرحلة

