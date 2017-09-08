مفوضية الأمن الغذائي توزع مساعدات على متضرري العواصف

الأمن الموريتاني يمنع حقوقيين من مغادرة البلاد

موريتانيا: المعارضة تنتقد تعامل النظام مع ضحايا العواصف (فيديو)

تونس: مشاركة موريتانية في ملتقى هندسة المهرجانات السينمائية

مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية

تشاد تجمع 8 مليار يورو خلال لقاء باريس

موريتانيا 12 عربيا و130 عالميا حسب مؤشر العطاء والكرم

استهجان دولي لملاحقة القضاء للنقابي "النهاه"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : المعارضة تعلن تضامنها مع المشمولين في ملف ولد بوعماتو وتنتقد تعامل النظام مع ضحايا لبراكنه https://t.co/uZFAX57KST
الجمعة 8 سبتمبر - 15:45
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5مقاييس-المطر-في-خمس-ولايات-موريتانية_a360… https://t.co/SrKOC6x1Uh
الجمعة 8 سبتمبر - 13:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الأمن الموريتاني يمنع حقوقيين من مغادرة البلاد


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 16:20



الصورة من صفحة أحمدو الوديعة
الصورة من صفحة أحمدو الوديعة
مواضيع ذات صلة

 

منع الأمن الموريتاني اليوم الجمعة أعضاء من منظمة "نجدة العبيد" من استقبال وفد حقوقي آمريكي رفيع يزور موريتانيا بدعوة من المنظمة .


وحسب القيادي في "نجدة العبيد" أحمد ولد الوديعة فإن أفرادا من الأمن الموريتاني، اعترضوا طريق أعضاء المنظمة، وهم في طريقهم إلى مطار نواكشوط الدولي ـ أم التونسي، لاستقبال الوفد الآمريكي، وإبلاغهم بقرار السلطات منع رئيس المنظمة بوبكر ولد مسعود، والقيادي فيها أحمد ولد الوديعة من مغادرة البلاد.


ولم يقدم أفراد الآمن الذين اعترضوا طريق الوفد، أسباب منع السلطات المعنيين من مغادرة البلاد.
 

ومن المقرر أن يصل وفد من قادة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلفيات متنوعة اليوم الجمعة موريتانيا ، لدعم الجهود  التي يبذلها الموريتانيون  للقضاء على  الرق ومخلفاته فى موريتانيا. 

وسيلتقي الوفد فى زيارته التى تستمر إلى يوم 15 من الشهر الجاري بعدة  شخصيات فى الحكومة الموريتانية بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني ، والهيئات الحقوقية، حسب بيان من معهد مكافحة الرق "أبولوشن إنستيتوت" . بمدينة شيكاغو  الذي ينظم الرحلة 
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, المطار, حقوقيين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة