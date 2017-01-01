الأمن الموريتاني يمنع وقفة للتضامن مع سيناتور معتقل

بوركينافاسو: 20 قتيلاً في هجوم على مطعم بالعاصمة

موريتانيا: امتعاض في أوساط الحجاج بسبب وزن الأمتعة

اختفاء موريتاني في مدينة "نونو" المالية

زعيم المعارضة يطالب بالإفراج الفوري عن ولد غدة

أمطار في ثلاث ولايات تتجاوز الستين ميليمتراً

الصومال: انشقاق قيادي من حركة الشباب الصومالية

الاتحاد الإفريقي يدعم ترشح المغرب لتظيم مونديال 2026

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Disparition d’un transporteur mauritanien au Mali https://t.co/8OezyMR6oy
الاثنين 14 غشت - 02:54
Sahara Media Agency : Colère parmi les pèlerins à cause des bagages https://t.co/5YBQAFbqLP
الاثنين 14 غشت - 02:53
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الأمن الموريتاني يمنع وقفة للتضامن مع سيناتور معتقل


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 14 غشت 2017 - 11:20



الأمن الموريتاني يمنع وقفة للتضامن مع سيناتور معتقل
مواضيع ذات صلة

فرقت الشرطة الموريتانية، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المتضامنين مع عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، المختفي منذ ثلاثة أيام بعد توقيفه من طرف الأمن الموريتاني.
 
وتجمهر العشرات من المتضامنين مع عضو مجلس الشيوخ المعارض أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط معبرين عن تضامنهم مع ولد غده.
 
وطالب المشاركون في الوقفة بالكشف عن مصر عضو مجلس الشيوخ المعارض، في ظل حديث مصادر من ضمنها محاميه عن عدم معرفة المكان الذي يحتجز فيه.
 
وتدخلت الشرطة الموريتانية لتفريق المحتجين من دون أن تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع أو تحدث أي احتكاكات قوية بين الطرفين.
 
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من أسرة عضو مجلس الشيوخ المعتقل، وذلك بعد أن تم اقتياده من طرف رجال أمن في الزي المدني قبل ثلاثة أيام، من دون تعرف أسرته أي معلومات عنه بعد ذلك.
 
وكان ولد غده قد نشط في الحملة الرافضة لتعديل الدستور، ولعب دوراً محورياً في إسقاط التعديلات الدستورية على مستوى مجلس الشيوخ.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, الأمم المتحدة, شرطة, ولد غده
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة