الأمن يحدد المشتبه به فى السطو على البنك

تجكجة تحضتن ورشة لمواجهة الغلو والتطرف

السويد تكشف هوية منفذ عملية الدهس

سقوط جرحى خلال انهيار منزل في ازويرات

دراسة: التدخين يقتل شخصا كل ثمانية ثوان

نقابات مغاربية تتضامن مع طلاب موريتانيا

أجندة: توقعات أحداث يوم السبت 8 أبريل

فلاش سريع بالأخبار البارزة التي قد تهمك

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تجكجة تحضتن ورشة لمواجهة الغلو والتطرف https://t.co/vgjvs5kUW5تجكجة-تحضتن-ورشة-لمواجهة-الغلو-والتطرف_… https://t.co/woq8oNnmCr
السبت 8 أبريل - 18:48
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السويد تكشف هوية منفذ عملية الدهس https://t.co/vgjvs5kUW5السويد-تكشف-هوية-منفذ-عملية-الدهس_a34328.html https://t.co/XqD8L8VexG
السبت 8 أبريل - 15:27
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الأمن يحدد المشتبه به فى السطو على البنك


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 8 أبريل 2017 - 19:16



الأمن يحدد المشتبه به فى السطو على البنك
مواضيع ذات صلة

كشفت مصدر خاص "لصحراء ميديا"  اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية تكثف بحثها عن المدعو "المختار غوفندا" الذي يشتبه في أنه يقود العصابة التي سطت على البنك.

وأكد المصدر أن  المشتبه به خرج من السجن قبل عشرة أيام، وسبق أن اعتقل عدة مرات فى قضايا جنائية وسجن لفترات متفاوتة.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ يوم أمس الخميس، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، وذلك بعد ساعات من عملية سطو على أحد البنوك.
 
وانتشرت وحدات من مختلف الأجهزة الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بما في ذلك وحدات من الدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق.
 
وقامت الأجهزة الأمنية بعمليات تفتيش واسعة للسيارات، استهدفت السيارات المظللة النوافذ وتلك المشتبه فيها، كما دققت في هويات بعض الأشخاص.
 
ولم تتحدث المصادر الأمنية عن وقوع اعتقالات خلال عمليات التفتيش مرتبطة بعملية السطو على البنك. 
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, السجن, السطو, بنك
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة