الأمن يحدد المشتبه به فى السطو على البنك



كشفت مصدر خاص "لصحراء ميديا" اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية تكثف بحثها عن المدعو "المختار غوفندا" الذي يشتبه في أنه يقود العصابة التي سطت على البنك.



وأكد المصدر أن المشتبه به خرج من السجن قبل عشرة أيام، وسبق أن اعتقل عدة مرات فى قضايا جنائية وسجن لفترات متفاوتة.



وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط منذ يوم أمس الخميس، حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، وذلك بعد ساعات من عملية سطو على أحد البنوك.



وانتشرت وحدات من مختلف الأجهزة الأمنية في الشوارع الرئيسية للعاصمة، بما في ذلك وحدات من الدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق.



وقامت الأجهزة الأمنية بعمليات تفتيش واسعة للسيارات، استهدفت السيارات المظللة النوافذ وتلك المشتبه فيها، كما دققت في هويات بعض الأشخاص.



ولم تتحدث المصادر الأمنية عن وقوع اعتقالات خلال عمليات التفتيش مرتبطة بعملية السطو على البنك.

