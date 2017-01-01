الأمن يقتاد "ولد غده" من منزله في نواكشوط



اقتاد عدد من أفراد الأمن الموريتاني، مساء اليوم الخميس، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده من منزله في العاصمة نواكشوط.



وقال مصدر عائلي لـ"صحراء ميديا" إن رجال أمن يرتدون الزي المدني وصلوا إلى منزل عضو مجلس الشيوخ وطلبوا منه أن يرافقهم.



وأضاف المصدر أن عضو مجلس الشيوخ طلب من عناصر الأمن أي وثيقة تخول لهم اقتياده، ولكنهم أكدوا له أن لديهم أمر من وكيل الجمهورية بتوقيفه، وسيذهب معهم ابتغاء مرضاته أو سيلجؤون للقوة.



وكانت السلطات الموريتانية قد منعت ولد غده اليوم الخميس من عبور الحدود الجنوبية للبلاد باتجاه السنغال.

