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الأمن يقمع تظاهرات المعارضة في عرفات والسبخة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 17:44



الأمن يقمع تظاهرات المعارضة في عرفات والسبخة
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قمعت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الاربعاء مسيرات لتنسيقية المعارضة في مقاطعتي عرفات والسبخة.


وحسب مراسلي صحراء ميديا الميدانيين فإن الشرطة طلبت من قادة المعارضة المشاركين في مسيرة مقاطعة السبخة بمغادرة المكان بحجة أن النشاط غير مرخص، وهو ما لم يمتثل له قادة المعارضة، لتقوم الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين.


 وبعد تدخل الشرطة قرر قادة المعارضة المشاركين في المسيرة الانسحاب.


الأمن الموريتاني استخدم القوة كذلك لفريق مسيرة مماثلة في مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية.


وكانت السلطات الموريتانية قد رفضت اليوم الاربعاء، الترخيص لمسيرات تنظمها تنسيقية المعارضة ـ وهي كتلة جديد تضم قوي المعارضة الرافضة للتعديلات الدستوريةـ  في مقاطعتي عرفات والسبخة، فيما رخصت لها بالتظاهر في مقاطعة دار النعيم.


وحسب مصادر من داخل التنسيقية، فإن المعارضة قررت المضي في تنظيم المسيرات المذكورة، خلال الأيام المقبلة.



الكلمات المفتاحية : الأمن, قمع, مظاهرات
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