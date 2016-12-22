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الأوقاف القطرية تنشر بحثا لغويا موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 10:08



الأوقاف القطرية تنشر بحثا لغويا موريتانيا
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نشرت وزارة الأوقاف القطرية يوم أمس الأربعاء بحثا منهجيا لغويا أصوليا، للباحث الموريتاني محمد سالم بن دودو، تحت عنوان "نظرية السياق في التراث الإسلامي محاولة في البناء".
 
ونشر البحث ضمن "كتاب الأمة" الذي تتولي إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف القطرية الإشراف عليه.
 
ويسعى البحث كما جاء في مقدمته إلى كشف البناء الكلي لآلية السياق في التراث الإسلامي مبرزا؛ أهميته، وماهيته، ومهمته.
 
وقد عرف الباحث "نظرية السياق" بأنها مجموع ما تلزم معرفته من القواعد والضوابط؛ لحصول العلم بالسياق من حيث الماهية والمهمة، شارحا ذلك بلغة العصر "التقنية"، معتبرا أن "نظرية السياق"، تقدم السياق عبر دليلين؛ "دليل تركيبه"، و"دليل تشغيله".
 
وتقوم "نظرية السياق" حسب الكاتب على ركنين؛ أولهما: العلم بماهية السياق التي أجملها في أربعة أركان؛ مقال يتضمن، ومقام يكتنف، ونسق يحتضن، وقرينة تقتضي.
 
وثانيهما العلم بمهمة السياق وقد اختصرها في ثلاثة محاور؛ لبس يعالج، وقصد يطلب، ومقتضيات توازن، وحول هذه "العناوين السبعة" دارت الفصول الأساسية في هذه الأطروحة الموزعة إلى بابين يختص كل واحد منهما بمعالجة ركن من ركني "نظرية السياق".
 
ويرأس الباحث الموريتاني محمد سالم بن دودو حاليا قسم الدراسات العليا بمركز تكوين العلماء، ويتولى منصب نائب الأمين العام لمنتدى العلماء والأئمة بموريتانيا، وقد عمل سابقا مستشارا شرعيا لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وله خبرة فلكية ظل بموجبها موقتا معتمدا في البلاد منذ عام 1991.
 


الكلمات المفتاحية : اللغة, بحوث, قطر


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