الإتحادية :مباراة موريتانيا وليبيريا ستلعب فى ازويرات





قررت اللجنة التنفيذية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم تغيير مكان إقامة مباراة المنتخب الموريتاني للمحليين، ضد نظيره الليبيري ،فى إطار تصفيات أمم افريقيا للاعبين المحليين ، إلى مدينة ازويرات ، أقصى الشمال الموريتاني.



وقالت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء إنها أخذت علماً بقرار إغلاق الملعب الأولمبي، لانطلاق أشغال ترميمه، كما أن ملعب "شيخنا بيديه" فى نواكشوط غير جاهز ، فقد قررت إقامة المباراة على ملعب ازويرات الذى تتوفر فيه المعايير الفنية لإقامة مباريات دولية، وفق تعبيرها.



وشددت اللجنة على أن هذا القرار سيبقى رهن اعتماد الاتحاد الإفريقي لهذا الملعب .



من جهة أخرى درست اللجنة التنفيذية وناقشت مجمل النقاط المدرجة على جدول أعمال اجتماعها، وخصوصاً التحضيرات الخاصة باجتماع الجمعية العمومية ال 17، المقرر انعقادها يوم 17 يونيو 2017.



وصادقت اللجنة التنفيذية، من بين أمور أخرى، على النظام الخاص بصيغ منح الرخص للأندية، ونظام وكلاء اللاعبين، ومشروع عقد الأهداف بين الاتحادية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والترتيبات التنظيمية المترتبة على إقامة نهائي كأس رئيس الجمهورية، المقرر يوم 18 يونيو 2017.

