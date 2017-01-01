الإتحاد الإفريقي يرفض نقل مباراة موريتانيا على "الموريتانية"





اشعر الاتحاد الافريقي لكرة القدم اليوم السبت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، بعدم قانونية بث مباراة المنتخب الموريتاني مع نظيره المالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للاعبين المحليين، فضائيا عبر قناة الموريتانية )الحكومية(.





وقالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم في بيان صادر عنها إن الاتحاد الافريقي ابلغها بالقرار،نظرا لبيع الحقوق الخاصة بهذه البطولة سلفا لجهة أخري، وعليه فإن المباراة لن تنقل هذا المساء عبر قناة الموريتانية حيث كان مقررا.





وتمنت الاتحادية على المشجعين الموريتانيين تفهم قرار الاتحاد الافريقي، معلنة التزامها به.





ويلتقي المنتخب الموريتاني والمالى مساء اليوم في إطار ذهاب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس افريقيا للاعبين المحليين "الشان"، حيث يطمح المرابطون في تحقيق تنيجة تقربهم من التأهل للبطولة للمرة الثانية.

