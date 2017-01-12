الإعلان عن تأسيس الجائزة الموريتانية للجودة



قدمت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس اليوم الخميس بيانا أمام مجلس الوزراء يتعلق بالمرسوم القاضي بتأسيس الجائزة الموريتانية للجودة.



وحسب بيان صحفي للوزارة فان تنظيم الجائزة الموريتانية للجودة الذي أقرته وثيقة السياسة الوطنية للجودة المعتمد من طرف الحكومة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 مايو 2016 سيعطي دفعا قويا لترقية الجودة في موريتانيا.



وتهدف الجائزة الى نشر ثقافة الجودة بين السكان وتشجيع الهيئات العمومية والخصوصية على تبني عملية إدارة الجودة وتثمين أداء الهيئات الفائزة في مجال الجودة.