الإعلان عن فريق برلماني لمراقبة الصيد البحري





أعلن اليوم الاثنين بنواكشوط عن إنشاء فريق برلماني للصيد البحري، يسعى إلى تعزيز الرقابة على أداء قطاع الصيد .



و أوضح رئيس الفريق البرلماني النائب الشيخ بوي ولد شيخنا أن وظيفة البرلمانيين المزدوجة من خلال سن القوانين ومراقبة العمل الحكومي، تستدعي منهم المشاركة بفعالية في ترقية والنهوض بهذا العمل.



وأضاف أن السياسات التي انتهجتها موريتانيا مؤخرا لتطوير الصيد البحري ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، إن نفذت كما خطط لها وأحسن تدبير عائداتها.



وأشار الشيخ بوي إلى أن هذا الفريق البرلماني سيساهم فى متابعة وتقييم هذه السياسات من خلال تفعيل الدور الرقابي المحدد في الدستور.



وأوضح ولد شيخنا أن الفريق وبالتعاون مع كافة الفاعلين في القطاع سيعمل على وضع خطة عمل تحدد الفعاليات والأنشطة الكفيلة بترقية أداء هذا القطاع.

