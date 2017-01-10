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الإعلان عن فريق برلماني لنصرة القضية الفلسطينية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 10 يناير 2017 - 17:37



الإعلان عن فريق برلماني لنصرة القضية الفلسطينية
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أعلن اليوم الثلاثاء عن انطلاق أعمال فريق برلماني فى الجمعية الوطنية الموريتانية، لمناصرة القضية الفلسطينية

وأوضحت رئيسة الفريق البرلماني النائب فاطمة بنت الميداح أن هذا الفريق يشكل لبنة تنضاف إلى الجهود الداعمة للنضال الفلسطيني من أجل تحقيق الحقوق المشروعة، مشيرة إلى الحضور القوي للقضية الفلسطينية عند الموريتانيين كافة بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم.

وأبرزت  منت الميداح، الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في مجال دعم القضية الفلسطينية من خلال أدوارهم التشريعية وتعاطيهم الدولي مع مختلف القوى الحية الداعمة لهذه القضية.

بدوره أكد النائب الخليل ولد الطيب أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية العرب والمسلمين الجوهرية والمركزية، مشيرا إلى أنها نالت إجماع الطلائع الحية في الأمة بمختلف تياراتها وأحزابها.

وأبرز النائب في مداخلته أن السلطات الموريتانية سجلت مواقف وصفها بالمشرفة وتخدم الفلسطين، لافتا إلى قرار طرد السفارة الإسرائيلية من موريتانيا مما شكل على حد قوله " أهم دعم للقضية الفلسطينية ومقاومتها".
 


الكلمات المفتاحية : البرلمان, فريق, فلسطين


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