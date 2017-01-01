الإعلان عن موعد مهرجان "نواكشوط للفلم القصير"



كشفت دار السينمائيين الموريتانيين عن الموعد الجديد لإطلاق النسخة الثانية عشر من مهرجان "نواكشوط الدولي للفلم القصير".

وحسب بيان صحفي صادر عن دار السينمائيين، فإن الموعد الجديد للمهرجان سيكون في الفترة ما بين 23 و27 يوليو الجاري بدار الشباب القديمة بنواكشوط.



ويشارك في المهرجان هذا العام 12 فلما من دول المغرب، والجزائر، والسعودية، وليبيا، والسينغال، وفرنسا، وسوريا، ضمن المسابقة الدولية، بالموازاة مع اختيار 16 فلما موريتانيا ما بين وثائقي وتمثيلي للمشاركة في المسابقتين الوطنيتين (مسابقة الفلم الوثائقي، ومسابقة الفلم التمثيلي).



وحسب اعلنت عنه دار السينمائيين فإن "المهرجان لهذا العام يكتسي حلة جديدة من خلال تغيير مكان التنظيم حيث سيتم تحويل دار الشباب إلى قاعة عرض سينمائي بالمعايير الفنية الدولية طيلة أيام المهرجان"



وأضاف بيان السينمائيين أن المهرجان يتمتع بالقيمة المضافة التي تميزه هذا العام من خلال الحضور النوعي للأفلام والمخرجين من خارج البلاد، بالإضافة إلى مشاركة عشرات الأفلام الوطنية التي تم إنتاجها خارج دار السينمائيين، من قبل أجيال المهرجان الذين خرجهم في السنوات الماضية.



واطلقت دار السينمائيين الموريتانيين مهرجان "الاسبوع الوطني للفلم" عام 2006، بشكل سنوي، وظل يحمل نفس التسمية حتي تم تغيير اسمه إلى مهرجان "نواكشوط الدولي للفلم القصير" خلال النسخة السابعة عام 2012.