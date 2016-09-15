الإعلان عن وفاة أحمدو السالم ولد الداهي



أعلن اليوم الخميس عن وفاة الأديب والشاعر الموريتاني المعروف أحمدو السالم ولد الداهي، في التاكيلالت، جنوب غربي موريتانيا.



ويعد ولد الداهي واحداً من أكثر شعراء جيله شهرة، وقد تناول في إنتاجه الأدبي مختلف أغراض الشعر الحساني، ولكنه ركز بشكل كبير على التوجيه الاجتماعي والأدب الصوفي.



وقد اشتهر بالزهد في الدنيا، والسعي نحو ترسيخ القيم والمثل العليا التي عرفت في المجتمع الموريتاني.



وينحدر الأديب الراحل من منطقة اشتهرت بمخزونها العلمي والأدبي الكبيرين، وقد عاصر واحداً من أكثر أجيال هذه المنطقة نبوغاً.



وكان أحمدو السالم ولد الداهي، رحمه الله، قد انخرط في سلك التعليم على غرار أغلب أقرانه في ذلك العهد، فعمل أولاً معلماً قبل أن يصبح مديراً لمدرسة.



وبهذه المناسبة الأليمة تعلن شبكة صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، عن أحر تعازيها لأسرة الفقيد وللشعب الموريتاني عموماً، متمنين له الرحمة والغفران.

