"الإغاثة الإسلامية" تجري عمليات قسطرة فى نواكشوط



أجرت هيئة الإغاثة الإسلامية في موريتانيا اليوم الأربعاء سلسلة عمليات جراحة قسطرة لعلاج أمراض القلب وانسداد الشرايين وضيق الصمام ،بمستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، بالتعاون مع قسم أمراض القلب بالمستشفى .



ومن المتوقع بحسب ما هو مخطط أن تدوم العملية ثلاثة أيام على أن يتم إجراء 30 عملية قلب قسطرة، بالإضافة إلى استشارات وخدمات صحية أخرى موازية.



وتوافد العشرات من المرضى منذ الصباح على مستشفى الشيخ زايد من أجل الاستفادة من خدمات الهيئة خصوصا أن هذه العمليات مكلفة وغالبا ما تجري في مستشفيات خارج موريتانيا.



وقالت رئيسة مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية بموريتانيا مسعودة منت بحام إن الهيئة حريصة على التدخل الدائم والمستمر لصالح أصحاب الحاجات من الفقراء والمرضى والمحتاجين، للوقوف معهم في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية.



ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الصحي في موريتانيا من طرف هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي بواسطة مجموعة من كبار الاستشاريين وجراحة القلب السعوديين بقيادة الاستشاري الدكتور علي مسعود .