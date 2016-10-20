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"الإغاثة الإسلامية " تجري 80 عملية قسطرة في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 17:41



"الإغاثة الإسلامية " تجري 80 عملية قسطرة في موريتانيا
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أجرى أطباء سعوديون تابعون لهيئة الاغاثة الاسلامية العالمية  اليوم الخميس عدة عمليات قسطرة للقلب بالتعاون مع قسم أمراض القلب في مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

 

وستشمل العمليات وفق مخطط الهيئة 80 مريضا  سيتم علاجهم عن طريق جراحة دقية للقلب ، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 120 شخصا ممن الأشخاص الذي لايمتلكون الموارد الكافية لتغطية وعلاج هذه الحالة المرضية ، دون أية تكلفة .


ويتوفر الطاقم السعودي على عدد من الاستشاريين و الاخصائيين ، و يمتلك عدة  تقنيات متطورة لا تتوفر عليها الاجهزة الموريتانية المتخصة ، حسب القائمين على الهيئة .


وقال  الدكتور علي سليمان المسعودي كبير الجراحيين السعوديين إنه يتمنى ان تتكلل عمليات الفريق بالنجاح وان تؤتي هذه العملية ثمارثها وان يستفيد أكبر عدد من المرضى . 


من جانبها  أكدت  مديرة مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية في موريتانيا مسعودة منت بحام أن الهيئة حريصة على التدخل الدائم والمستمر لصالح أصحاب الإحتياجات االخاصة  والمرضى والمحتاجين ، وفق تعبيرها ,

 
وأشارت إلى أن هذا البرنامج الثاني من نوعه في موريتانيا يأتي ضمن برامج الهيئة الرامية الى مؤازرة الفقراء والمحتاجين والوقوف معهم ، معتبرة أن  هذا العمل جزء من المشاريع الجبارة للهيئة في موريتانيا ، على حد تعبيرها.


ويقوم مكتب هيئة الاغاثة الاسلامية في موريتانيا بعدة أنشطة خيرية استفاد منها الفقراء والايتام واللاجئون الاجانب في موريتانيا وخصوصا السوريين والماليين وبعض رعايا الجاليات الافريقية حيث وزعت عليهم الهيئة مواد اغاثية عاجلة وضرورية لبقائهم على قيد الحياة ، حسب الاقئمين على الهيئة .



الكلمات المفتاحية : صحة, عمليات, قسطرة قلب


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