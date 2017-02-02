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الإفراج عن الشيخ باي و"25 فبراير" تحتفل


ألاك ـ صحراء ميديا
الخميس 2 فبراير 2017 - 12:45



الإفراج عن الشيخ باي و"25 فبراير" تحتفل
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أفرجت السلطات الموريتانية صباح اليوم الخميس، بمدينة ألاك حنوبي موريتانيا، عن الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ محمد.

وأطلق سراح الشيخ باي تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف الصادر الثلاثاء الماضي بالإفراج عنه بعد أن الحكم عليه بسنة منها سبعة أشهر نافذة أمضاها في السجن.

واحتفل نشطاء حركة 25 فبراير التي ينتمي لها الشيخ باي صباح اليوم في مدينة ألاك، وسيروا مسيرات في المدينة عقب الإفراج عن زميلهم.
 
وكان الشيخ باي قد اعتقل يونيو 2016 عندما رمى حذاءه تجاه وزير الثقافة والصناعة التقليدية النطاق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ أثناء مؤتمر صحفي للحكومة
 


الكلمات المفتاحية : ألاك, الشيخ باي, محكمة


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