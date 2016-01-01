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الإفراج عن كندي وإيطاليين مخطوفين بجنوب ليبيا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 5 نونبر 2016 - 11:35



الإفراج عن كندي وإيطاليين مخطوفين بجنوب ليبيا
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أعلنت ايطاليا اليوم السبت عن إطلاق سراح اثنين من رعاياها بالإضافة الى مواطن كندي من أصل ايطالي كانوا مختطفين فى ليبيا وأنهم عادوا بسلام إلى إيطاليا.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الايطالية فى بيان لها أنه تم تحرير المختطفين الثلاثة فى جنوب ليبيا ونقلهم فى وقت مبكر من صباح اليوم على متن طائرة خاصة إلى ايطاليا.
 
بيان الخارجية أشار إلى إن عملية إطلاق سراح المختطفين تمت من خلال  ما وصفه بالتعاون الفعال من السلطات الليبية المحلية دون الإشارة إلى أية تفاصيل، فيما كشف مراسل صحراء ميديا بالمنطقة عن احتمال دفع إيطاليا فدية للخاطفين.
 
وكان الثلاثة قد اختطفوا فى 19 سبتمبر الماضى من قبل مجموعة من المسلحين بعد اعتراض سيارتهم ويعمل المحررون لحساب شركة ايطالية تقوم بأعمال إنشائية فى مطار بليبيا.
 


الكلمات المفتاحية : إختطاف, إيطاليا, رهائن, فدية


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