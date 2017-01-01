الإفراج عن نجل الرئيس الموريتاني الأسبق بزره ولد هيدالة



أفرجت السلطات القضائية فى موريتانيا اليوم الاثنين عن نجل الرئيس الموريتاني الأسبق بزرة ولد هيدالة، بعد تبرئته من طرف القاضي محمدفال ولد لزقم فى قضيتين تتعلقان بملف المخدرات تم اتهامه بهما أثناء سجنه .



لكن ولد هيدالة استفاد من عفو رئاسي سابق ، قبل أن تتم ملاحقته فى تهم تتعلق بالمخدرات وتمت تبرئته منها اليوم .



وكان ولد هيدالة يقضي حكما بالسجن عامين نافذين بتهم تتعلق ب "انتهاك حرمة القوة العمومية وحمل السلاح بدون ترخيص وتهديد بالقتل والجرح العمد".



ومثل ولد هيدالة أمام المحكمة بعد حادثة أطلق فيها النار على عناصر من أمن الطرق أوقفوا سيارة أجرة يملكها بحجة عدم اكتمال أوراقها.