الإفواريون يجيزون دستورهم الجديد بغالبية ساحقة



أعلن اليوم الثلاثاء فى الكوت ديفوار عن اعتماد الدستور الجديد للبلاد بنسبة فاقت 93 فى المائة من أصوات الناخبين.



وأكد رئيس اللجنة الإنتخابية المستقلة يوسف باكايوكو فى تصريح تلفزيونى أن نسبة المشاركة فى التصويت على الدستور المقترح من الرئيس الحسن واتارا بلغت 42 فى المائة.



ودعي حوالي 6,3 مليون ناخب في كوت ديفوار للتصويت أمس الأحد في استفتاء حول دستور جديد للبلاد. و دعت المعارضة إلى مقاطعة هذا الاستفتاء.



وكان الرئيس الإيفواري، الحسن وتارا، قد قال في خطاب وجهه للأمة الجمعة "نحن مدعوون إلى القيام بخيار سيعزز مسار السلام والامن والتنمية الذي بدأناه"، مؤكدا انه "خيار سيطوي نهائيا صفحة الماضي" والأزمات السياسية العسكرية التي هزت البلاد لعقد كامل.



