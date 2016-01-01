الإليزي يعلن مقتل جندي فرنسي شمالي مالي



أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت أن جنديا فرنسيا قتل في انفجار لغم أمس الجمعة بشمال مالي.



وتبنت جماعة أنصار الدين التى تنشط بشمال مالي الجمعة إعطاب آلية تابعة للجيش الفرنسي على الطريق الرابط بين وزان وكيدال شمالي مالي.



و جاء في بيان للرئاسة الفرنسية ان"الجندي الفرنسي أصيب بجراح لدى وقوع انفجار في طريق مرور عربته المدرعة أثناء تأديته واجبه".



وأكد البيان أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يعرب عن "ثقته وفخره بالجنود التابعين للقوات الفرنسية التي تدعم جيش مالي وبعثة الأمم المتحدة من أجل تنفيذ اتفاق السلام في مالي، وتقليص أخطار الجماعات الارهابية المسلحة في منطقة الساحل بكاملها.



فى غضون ذلك، تبنت جماعة أنصار الدين اليوم السبت تدمير آليتين فرنسيتين بلغمين فى "وادي هوس" حوالي 40 كلمترا شمال شرق كيدال.

