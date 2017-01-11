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الإمارات تعلن مقتل 5 من مواطنيها في قندهار


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 11 يناير 2017 - 09:35



الإمارات تعلن مقتل 5 من مواطنيها في قندهار
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء مقتل 5 من موظفي الإغاثة الإماراتيين في انفجار بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان.

ونعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المسؤولين الخمسة الذين كانوا ضمن وفد حكومي مكلف بتنفيذ مشاريع "إنسانية وتعليمية وتنموية"، داعياً إلى تنكيس الأعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية لمدة 3 أيام، حسب الوكالة الرسمية .

وقال مسؤولون أفغان إن الانفجار الذي تعرض له مقر إقامة والي قندهار في جنوب أفغانستان مساء الثلاثاء أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 18 آخرين بينهم سفير الإمارات لدى أفغانستان، السفير جمعة محمد عبد الله الكعبي.

وأدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداء  الذي استهدف مقر محافظ قندهار أثناء وجود وفد إماراتي كان يزور المنطقة لوضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التي تهدف لمساعدة الشعب الأفغاني.

وقالت الشرطة الأفغانية إن متفجرات "وضعت في أرائك وفجرت خلال العشاء".

ووقع هجوم قندهار بالتزامن مع هجمات أخرى قتل وأصيب فيها العشرات في هلمند وفي العاصمة كابول حيث فجر انتحاريان نفسيهما أثناء خروج موظفين من مكاتب البرلمان ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل. وأعلنت حركة طالبان تبنيها لهجوم كابول.
 


الكلمات المفتاحية : أفغانستان, الإغاثة, الإمارات, تفجير انتحاري


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