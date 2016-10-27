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الإمارات تعلن موقفها من خطة ولد الشيخ أحمد في اليمن


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 27 أكتوبر 2016 - 18:33



الإمارات تعلن موقفها من خطة ولد الشيخ أحمد في اليمن
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الخميس إن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ، مؤكدا أن مهمة الوسيط دائما ما تكون صعبة ، وفق تعبيره.

وأوضح قرقاش  في تغريدات بصفحته على “تويتر” أن خطة الطريق  في -إشارة الى ما تم تسريبه حول خطة سلمها ولد الشيخ للإنقلابيين - تمثل حلا سياسيا للأزمة اليمنية والهدف من الحل السياسي تغليب مصلحة اليمن واستقرار المنطقة ، حسب تعبيره.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن جهود الأمم المتحدة فرصة للعودة إلى المسار السياسي بين اليمنيين ،مشيرا إلى أن الخيارات البديلة مظلمة.

من جانبه شكر المبعوث الأممي إلى اليمن الحكومة الإماراتية على دعمها له ، مجددا الدعوة لمختلف الأطراف اليمنية لترك منطق السلاح و لالتزام بخارطة الطريق .

وأكد قرقاش  في تغريداته أن  التمرد كان كارثة سياسية و إنسانية على اليمن  ، معتبرا أن خريطة الطريق فرصة لتغليب العقل و الحوار.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد جدد أمس الأربعاء ، تمسكه بمرجعات حل الأزمة في البلاد المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وأكد على أن أي أفكار أو تناولات تطرح من أي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات أو تنتقص منها فهي مرفوضة جملة وتفصيلا مجتمعيا و شعبيا وسياسيا.
 
و غادر المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، العاصمة صنعاء الثلاثاء  بعد تسليمه وفد الحوثيين وحزب صالح في المفاوضات، رؤية خاصة بالحل الشامل للأزمة في اليمن.


الكلمات المفتاحية : الامارات, اليمن, حرب


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